Liderii de la Moscova și Kiev au purtat luni discuții separate cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan despre planurile de redeschidere a unor coridoare pentru exportul în siguranță a grânelor din Ucraina prin Marea Neagră, scrie Politico, citată de Digi24.

Speranțele ca părțile implicate să ajungă la o înțelegere cu privire la deblocarea porturilor ucrainene sunt ceva mai mari după discuțiile telefonice ale lui Erdogan cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

ONU și Turcia încearcă să medieze negocierile cu Rusia și Ucraina pentru ca milioanele de tone de grâne care au rămas în depozitele ucrainene să poată ajunge în țările care au cel mai mare nevoie de ele, precum Egipt, Tunisia și Algeria.

Tensiunile sunt ridicate, însă, din cauza grâului din Ucraina furat de ruși. Ministerul de Externe ucrainean a acuzat Rusia că ar fi furat cel puțin 400.000 de tone de cereale din țara pe care au invadat-o în luna februarie.

Erdogan și Putin urmează să discute față în față despre Ucraina

Kremlinul a spus că discuțiile cu președintele Turciei au avut loc „în ajunul viitorului summit ruso-turc” ce va avea loc în curând și unde este de așteptat ca Erdogan și Putin să se întâlnească față în față.

În anunțul Kremlinului se mai spunea și că „un schimb de păreri despre situația din Ucraina a continuat, inclusiv în contextul eforturilor coordonate pentru garantarea siguranței de navigare în Marea Neagră și a exporturilor de grâne spre piețele globale”.

Held talks with 🇹🇷 President @RTErdogan. Thanked for condolences over new civilian victims of the Russian aggression. We appreciate 🇹🇷 support. Discussed the importance of unblocking 🇺🇦 ports and resuming grain exports. We must also prevent Russia from taking our grain from TOT.