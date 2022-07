Ministerul ucrainean al Apărării a publicat un videoclip despre cum a distrus 9 tancuri ruseşti într-o serie de lovituri aeriene, scrie MediaFax.

„În această bătălie, forţele aeriene ucrainene au distrus 9 tancuri de la Moscova. Numărul total al tancurilor inamice distruse va ajunge în curând la 2.000”, se menţionează pe contul oficial de Twitter al ministerului, cu poze cu comandamentul forţei de atac ucrainene.

Vineri, Kievul a declarat că numărul soldaţilor ruşi ucişi în luptă până la începutul invazia ar urma să fie de aproape 37.000, dintre care peste 250 în ultimele ore, după ce Moscova a anunţat o „pauză operaţională” în operaţiunile sale, ca urmare a recentelor sale progrese în regiunea Donbas.

1.637 de tancuri, 828 de sisteme de artilerie şi 247 de lansatoare de rachete au fost distruse în timpul luptei. Au fost distruse 217 avioane, 187 elicoptere.107 sisteme de apărare antiaeriană, 2.685 vehicule şi rezervoare de combustibil şi 669 de drone, precum şi 155 de rachete de croazieră.

