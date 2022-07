Protestatarii care au intrat cu forța în casa președintelui singhalez Gotabaya Rajapaksa, în timpul unui protest față de criza uriașă cu care se confruntă Sri Lanka, spun că au găsit milioane de rupii în reședința prezidențială, potrivit presei locale.

Potrivit publicației locale Daily Mirror, banii găsiți au fost predați echipelor de securitate.

O înregistrare video care s-a viralizat pe rețelele sociale pare să-i arate pe protestatari cum numără bancnotele găsite în reședința lui Rajapaksa.

Protesters who seized the residence of the head of Sri Lanka found a huge amount of money there.



Millions of rupees were in President Gotabaya Rajapaksa's closet, local media reported. Eyewitnesses published a video online, in which they allegedly counted 17.8 million. pic.twitter.com/fwxCZiM8FJ