Ministerul rus al Apărării afirmă că, printr-un atac lansat imediat după debarcare, i-a împiedicat pe militarii ucraineni să-și repună steagul pe Insula Șerpilor, scrie Interfax, preluată de HotNews. Imaginile video arată contrariul.

General-locotenentul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova, a afirmat în timpul briefingului său zilnic despre evoluția războiului că „mai mulți militari ucraineni care au fost fotografiați cu un steag au debarcat pe insulă dintr-o barcă cu motor”.

„O aeronavă a Forțelor Aerospațiale Ruse a lansat imediat o lovitură cu rachete de înaltă precizie pe Insula Șerpilor în urma căreia o parte din personalul militar ucrainean a fost distrus”, a adăugat el, susținând de asemenea că „supraviețuitorii au fugit în direcția așezării Prîmorsk din regiunea Odesa”.

Konașenkov a mai spus că „tentativa” ucrainenilor de a-și plasa steagul pe Insula Șerpilor a fost făcută „pe fundalul eșecurilor militare și a unei retrageri masive a trupelor ucrainene din Donbas”.

Ucrainenii au publicat o înregistrare video cu soldații plantând steagul pe Insula Șerpilor

O înregistrare video și mai multe fotografii publicate joi de ucraineni arată cum militarii Kievului și-au repus steagul pe Insula Șerpilor, declarațiile lui Konașenkov contrazicând realitatea obiectivă.

Ca purtător de cuvânt al Ministerului Apărării, Igor Konașenkov a fost cel care a anunțat pe 30 iunie că trupele ruse se vor retrage de pe Insula Șerpilor, afirmând la momentul respectiv că mutarea reprezintă un „gest de bunăvoință” pentru a arăta că Rusia nu blochează exporturile de cereale ale Ucrainei.

The Armed Forces of Ukraine set a flag on Zmiinyi (Snake) island, - 📹 Harut Papoyan.🇺🇦 #SlavaUkraini #UkraineWillWin pic.twitter.com/54M8KyQrgU