Noi înregistrări video distribuite pe canalele de Telegram rusești arată cum rachete de croazieră sau balistice Iskander explodează deasupra unor orașe rusești imediat după lansare, scrie HotNews.

Rușii care au postat înregistrările pe mai multe canale de Telegram afirmă că exploziile au avut loc deasupra unui oraș din regiunea Belgorod de la granița cu Ucraina și deasupra mai multor localități din aceeași zonă.

Imaginile au fost redistribuite pe Twitter de analistul militar Rob Lee, acesta notând că pare a fi vorba de explozii ale unor rachete Iskander-M.

Another video of what looks like two failed Iskander-M launches in Belgorod. 2/ pic.twitter.com/IDwxDCoFnp