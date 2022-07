Este ”imposibil de spus că Lisiceansk se află sub control rus”, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dând asigurări că luptele continuă la periferia acestui oraş a cărui cucerire a fost revendicată mai devreme în cursul aceleiaşi zile de Moscova, informează Agerpres.



”Sunt lupte în suburbiile” acestui oraş, aflat sub presiunea trupelor ruse de mai multe săptămâni, a adăugat Zelenski în timpul unei conferinţe de presă la Kiev, susţinută alături de premierul australian Anthony Albanese.



Cucerirea oraşului Lisiceansk, în estul Ucrainei, i-ar permite Moscovei să controleze întreaga regiune Lugansk şi trupelor ruse să ameninţe Sloviansk şi Kramatorsk, alte două oraşe importante din regiunea industrială Donbas aflate sub control ucrainean.



”Există riscuri ca regiunea Lugansk să fie complet ocupată. Există riscuri şi noi înţelegem aceasta", a mai spus Zelenski, apreciind că Lisiceansk reprezintă ”situaţia cea mai dificilă şi mai periculoasă” pentru Ucraina. ”Nu avem avantaj acolo, este adevărat. Acesta este punctul nostru slab, însă în alte locuri noi avansăm”, a afirmat el.



Duminică, ministrul apărării al Federaţiei Ruse, Serghei Şoigu, a afirmat că forţele ruse controlează deja întreaga regiune Lugansk după ce au cucerit Lisiceansk, aflat de săptămâni de zile în centrul unor lupte intense.