Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face apel la sprijin internațional pentru reconstrucția Ucrainei, înainte de conferința de la Lugano (Elveția), un ”eveniment internațional de mare avengură dedicat reconstrucției Ucrainei”, scrie caleaeuropeana.ro.

”Este necesar nu numai să reparăm tot ceea ce ocupanții au distrus, ci și să creăm o nouă fundație pentru viața noastră, pentru Ucraina – sigură, modernă, convenabilă, fără bariere. Acest lucru necesită investiții colosale – miliarde, noi tehnologii, cele mai bune practici, noi instituții și, bineînțeles, reforme”, a transmis șeful statului în mesajul său.

Ucraina va prezenta la Lugano un punct de vedere național cu privire la modul de implementare a tuturor acestor lucruri: „Acesta este cel mai mare proiect economic al timpului nostru în Europa și oportunități extraordinare pentru fiecare stat, pentru fiecare companie pe care o vom invita să lucreze în Ucraina pentru a-și dovedi valoarea.”

Acesta a reamintit că teritoriul a 10 regiuni a fost afectat de ostilități după 24 februarie: ”În acest timp, am reușit să eliberăm 1.027 de orașe și localități, iar alte 2.610 sunt încă sub ocupație rusă. Iar majoritatea dintre ele trebuie reconstruite, sute dintre ele au fost complet distruse de armata rusă, ele trebuie de fapt reconstruite de la zero. Dar, pe lângă asta, zeci de orașe din alte regiuni ale Ucrainei au fost lovite de rachete. Sute de întreprinderi au fost distruse. Printre acestea se numără și industrii complexe, foarte periculoase – chimice, metalurgie.”

”Conferința de la Lugano poate deveni un pas important pentru reconstrucția Ucrainei. Iar atunci când vom pune în aplicare acest proiect – și sunt sigur că se va întâmpla – acest eveniment ar putea fi considerat începutul său”, a conchis acesta.

La conferința de mâine va participa și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, așa cum a anunțat vineri în Parlamentul ucrainean: ”Lunea viitoare, împreună cu președintele Zelenski și cu prim-ministrul Șmâgal, voi participa la conferința de la Lugano pentru reconstrucția Ucrainei.”