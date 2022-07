Kremlinul a venit cu o nouă afirmație halucinantă prin care neagă că ar fi lovit în noaptea de joi spre vineri un bloc de locuințe și o clădire a unui centru balnear din Odesa, un atac cu rachete ce a provocat, potrivit autorităților ucrainene, 19 morți și zeci de răniți, scrie hotnews.

În ciuda fotografiilor și clipurilor video cu clădirile lovite și cu intervenția forțelor de salvare printre ruine, Moscova pretinde că așa ceva nu are cum să se fi întâmplat.

„Aș dori să vă reamintesc cuvintele președintelui (Vladimir Putin) că forțele armate ruse nu lucrează cu ținte civile", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

The morning is not good again: as a result of a night hit by a rocket in a nine-story building in Bilhorod-Dnistrovsky (#Odesa region)



Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Tymoshenko reported on 18 deaths in Odesa region, including two children. pic.twitter.com/c7ZvQ70L3l