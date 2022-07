Alexei Navalnîi a povestit pe Twitter cum decurge o zi din viața sa în colonia penitenciară, opozantul rus spunând că, din anumite puncte de vedere, cum ar fi gardurile înalte ce îl înconjoară, „trăiește precum Putin sau Medvedev”, scrie hotnews.

Colonia penală IK-6, unde a fost mutat Navalnîi, este o închisoare de maximă securitate din Melekhovo, la 250 de kilometri est de Moscova, și a fost subiectul mai multor anchete privind abuzurile asupra deținuților.

„Este un loc monstruos", a spus purtătoarea sa de cuvânt Kira Iarmysh pe Twitter în luna mai, când s-a zvonit că Navalnîi ar putea fi transferat acolo.

Navalnîi a povestit pe Twitter cum arată o zi din colonia penală:

”Trăiesc precum Putin și Medvedev. Cel puțin așa cred eu când mă uit la gardul din jurul barăcii mele. Toți sunt înconjurați un gard obișnuit, iar înăuntru sunt tije pe care se usucă rufele.

Dar eu am un gard de 6 metri înălțime, de genul celor pe care le-am văzut doar în investigațiile noastre asupra palatelor lui Putin și Medvedev. Putin locuiește și lucrează într-un astfel de loc - la Novo-Ogaryovo sau la Sochi. Și eu locuiesc într-un loc asemănător.

Există o cameră specială cu trei mașini de cusut chiar în baraca mea. Este o zonă industrială specială a „închisorii din închisoarea mea". Este cam ciudat că nu au pus o mașină de cusut chiar lângă patul meu.

Putin are miniștri care stau în sala de așteptare timp de șase ore, iar avocații mei trebuie să aștepte cinci sau șase ore pentru a mă vedea.

Am un difuzor pe baraca mea care difuzează cântece precum „Glorie FSB-ului", și cred că și Putin face la fel. Totuși, aici se termină asemănările.

Putin, după cum știți, doarme până la 10 dimineața, apoi înoată în piscină și mănâncă brânză de vaci cu miere. Dar pentru mine, 10 dimineața este ora prânzului. Pentru că munca începe la 6:40.

6:00 - Mă trezesc. Zece minute să fac patul, să mă spăl, să mă bărbieresc etc.

6:10 - Exerciții fizice.

6:20 - Sunt escortat la micul dejun.

6:40 - Percheziție și escortare la muncă. La muncă, stai 7 ore la mașina de cusut pe un scaun sub înălțimea genunchilor.

10:20- Pauză de prânz de 15 minute.

După muncă, continui să stai jos. Câteva ore pe o bancă de lemn, sub un portret al lui Putin. Se numește „activități disciplinare". Sâmbătă, lucrezi 5 ore și stai din nou pe banca de sub portret.

Duminică, teoretic, este zi liberă. Dar în administrația Putin, sau oriunde a fost stabilită rutina mea unică, sunt experți în relaxare. Duminică stăm într-o cameră, pe o bancă de lemn, timp de 10 ore.

Nu știu cine poate fi „disciplinat" de astfel de activități, cu excepția unui infirm cu probleme la spate. Dar poate că acesta este scopul lor.

Dar mă cunoașteți, sunt un optimist și caut partea bună chiar și în existența mea întunecată. Mă distrez cât de mult pot. În timp ce cos, am memorat monologul lui Hamlet în engleză.

Cu toate acestea, deținuții din schimbul meu spun că atunci când închid ochii și murmur ceva în engleza shakespeariană, cum ar fi „"in thy orisons be all my sins remembered", pare că invoc un demon.

Dar eu nu am astfel de gânduri: invocarea unui demon ar fi o încălcare a regulamentului intern”.

Navalnîi: Condamnări peste condamnări

În luna martie, Navalnîi a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru „fraudă pe scară largă”, procurorii ruși cerând instanței să-l trimită într-o colonie penală de maximă securitate pentru 13 ani. Câteva zile mai târziu, disidentul a anunțat că este vizat de o nouă anchetă penală, fiind de data aceasta acuzat de crearea unei organizații teroriste.

Dizidentul executa deja o pedeapsă de doi ani și 8 luni de închisoare, acesta fiind condamnat în luna februarie a anului trecut pentru încălcarea termenilor controlului judiciar.

Procurorii ruși l-au acuzat pe Navalnîi, la scurt timp după întoarcerea sa în Rusia în ianuarie când a fost arestat pe aeroport, că nu s-a prezentat la termenele obligatorii de control în perioada în care se afla în convalescență în Germania în urma otrăvirii cu Noviciok în august 2020.