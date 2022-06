Rusia are încă ambiții teritoriale dincolo de Donbas, potrivit celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Războiului din Washington (ISW), scrie UNIAN.

ISW mai spune că forțele ruse continuă să se angajeze în operațiuni ofensive la nord de Harkov. Moscova va continua să-și consume forța militară și echipamentele în astfel de operațiuni, sacrificând, eventual, forța ofensivă a trupelor pe axe de avans critice.

Analiștii ISW mai spun că regimul de la Kremlin stabilește condițiile pentru a anexa regiunile din Herson și Zaporojie la Federația Rusă sub modelul ”Gubernia Taurida” de dinainte de 1917.

Unitățile ruse au fost redirecționate către zone secundare pentru a accelera ocuparea regiunilor Donețk și Lugansk.

În același timp, analiștii au indicat că pe 29 iunie, trupele ruse au luat cu asalt Dementievka, care se află la aproximativ 15 km nord de Harkov. Potrivit invadatorilor, ofensiva a avut succes.

La rândul său, șeful Administrației Militare din Harkov, Oleg Sinegubov, a negat această informație, spunând că luptătorii ucraineni au respins atacul.

Principalele concluzii ale evaluării zilnice a ISW:

