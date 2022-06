Kievul a salutat miercuri ''poziţia lucidă'' a NATO cu privire la Rusia, calificată drept ''ameninţare directă'' de secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg, şi "deciziile sale esenţiale" asupra susţinerii Ucrainei şi lansării procesului de aderare a Finlandei şi Suediei la organizaţia militară, informează AFP şi Agerpres.



"Astăzi, la Madrid, NATO a demonstrat că poate să ia decizii dificile, dar esenţiale", şi-a exprimat mulţumirea pe Twitter şeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba, salutând "poziţia lucidă" a organizaţiei asupra Rusiei şi "poziţia sa puternică" asupra Ucrainei, care "va contribui la protejarea securităţii şi stabilităţii euro-atlantice".

Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability.