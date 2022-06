Liderii G7 au făcut glume, duminică, pe seama imaginii de bărbat dur a lui Vladimir Putin la un prânz, spunând că poate ar trebui să își dea sacourile jos - sau poate mai mult.

„Sacourile pe noi sau le dăm jos? Ne putem da jos hainele?” a întrebat Boris Johnson în timp ce se așeza la masa din pitorescul castel Elmau din Bavaria, unde cancelarul Olaf Scholz găzduia summit-ul celor șapte mari economii ale lumii.

Liderii - din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite și, de asemenea, Uniunea Europeană - au meditat la dilemă.

Premierul Canadei, Justin Trudeau, a sugerat „să așteptăm” poza oficială înainte de a se dezbrăca, dar apoi Johnson a glumit „trebuie să arătăm că suntem mai duri decât Putin” și s-a glumit în continuare pe această temă.

„Vom avea o expunere la pieptul gol la călărie”, a spus Trudeau, referindu-se la infama sesiune foto din 2009 a lui Putin în care apărea la bustul gol călare pe un cal.

„Echitația este cea mai bună”, a spus președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fără a se pune în discuție problema îmbrăcămintei în sine.

„Trebuie să ne arătăm pectoralii”, a mai spus Johnson.

În cele din urmă, cu sacourile pe ei, după ce pur și simplu au scos cravatele, cei șapte lideri au făcut tradiționala fotografie de familie, scrie Hotnews.

