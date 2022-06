Ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, ar fi inspectat trupele ruse din Ucraina, relatează Reuters, citând ministerul apărării de la Moscova.

„La posturile de comandă ale unităților ruse, generalul de armată Serghei Șoigu a primit raportul de la comandanți, cu privire la situația și acțiunile actuale ale forțelor armate ruse în principalele zone operaționale”, se arată într-un comunicat al ministerului rus al apărării, citat de Hotnews.

Vizita nu a fost anunțată public, iar ministerul de la Moscova nu precizează nici data, nici locul exact al vizitei lui Șoigu în teritoriile ocupate.

Niciunul dintre comandanții unităților ruse din teatrul de operațiuni- general colonel Lapin, șeful grupului central al armatei, generalul de armată Surovikin, comandantul trupelor din sud nu apar în înregistrarea video a vizitei.

Jurnalistul Yaroslav Trofimov de la Wall Street Journal remarcă faptul că aceasta ar fi prima dată când Șoigu vizitează Ucraina de la începutul războiului.

On month five of the war, Russia’s defense minister Sergei Shoigu visits Ukraine for the first time. pic.twitter.com/h3dNr0LuuX