Mai multe explozii au fost auzite, duminică dimineața, la Kiev, relatează Kyiv Independent. Serviciile de urgență au evacuat oamenii în urma atacului rusesc cu rachete asupra capitalei Kiev, 2 persoane fiind spitalizate. Primarul capitalei a precizat că încă mai sunt rezidenți sub dărâmături. Una dintre rachete a lovit o grădiniță, potrivit ministrului de interne. O fetiță de șase ani a fost scoasă de sub dărâmături, scrie Hotnews.

Fumul a fost văzut ridicându-se pentru scurt timp în două locații din centrul Kievului. Alerta de raid aerian a început să sune în capitală la ora locală 5:47 a.m.

Unblurred video from today’s rocket strike on Kyiv. The location in central Shevchenkivskyi region has already been published by authorities. pic.twitter.com/SBSbEyqxi1

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a confirmat exploziile din cartierul central Șevcenko.

Rescuers are working to eliminate the consequences of this morning's shelling of #Kyiv. According to preliminary information, one person was injured as a result of the rocket attack. pic.twitter.com/urfJYoSjKD