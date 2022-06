În oraşul Alchevsk, regiunea Luhansk ocupată temporar, trupele ruse au lansat o rachetă, dar propriul lor sistem de apărare aeriană a dat semne că ''refuză să execute ordinele''. Astfel, la scurt timp după lansare, o rachetă trasă din sistemul de apărare aeriană - cel mai probabil S-300 - s-a întors literalmente la locul de lansare și a explodat, scrie defenseromania.

Un material video care surprinde aceste incident a fost publicat pentru prima dată, pe 24 iunie, pe canalul Telegram al Inform Napalm - platforma online din Ucraina specializată în culegerea de informaţii din surse deschise (OSINT). Analiştii militari ucraineni ai Inform Napalm au scris în mod ironic ca ruşii folosesc acum ,,o armă secretă care lovește singură”. Ulterior, materialul video a apărut şi pe paginile de Twitter ale altor analişti militari.

Astfel, imaginile surprind momentul în care una dintre rachetele trase de ruşi dintr-un sistem de de apărare antiaeriană și-a schimbat traiectoria după lansare și a lovit sistemul în sine.

