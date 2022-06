Ministrul ucrainean al Educatiei, Serghei Shkarlet, a anuntat ca aproximativ 900 de profesori s-au alaturat fortelor armate ale tarii pana in prezent, de la inceputul invaziei rusesti scrie actual24.ro.

Shkarlet a mentionat ca, dintre cei 900, 513 sunt profesori calificati, iar alti 377 inca studiaza pentru obtinerea calificarilor didactice, relateaza Ukrayinska Pravda, citata de Business Standard.

„Suntem mandri de fiecare dintre ei, avem oameni care s-au inrolat in Fortele Armate ale Ucrainei si in Ministerul Educatiei”, a spus el, citat.

Ministrul a vorbit, de asemenea, despre disponibilitatea adaposturilor antiaeriene in scoli, care ar trebui sa reia cursurile la 1 septembrie.

Dintre toate scolile, 25% au adaposturi contra bombardamentelor, ceea ce va permite elevilor sa mearga fizic la scoala, potrivit lui Shkarlet.

„Începand de astazi, si in functie de situatia de securitate din acel moment, anul scolar va incepe la 1 septembrie. Toata lumea s-a saturat de predarea online, dar ostilitatile active continua in opt dintre oblaste (regiuni). Este imposibil sa se reia cursurile in firmat fizic in zonele din apropierea liniei frontului”, a mai spus ministrul.

Anterior, Ministerul Educatiei si Stiintei a declarat ca unele scoli ucrainene vor trebui sa organizeze predarea la fata locului in schimburi, deoarece este posibil ca adaposturile antiaeriene sa nu fie capabile sa gazduiasca toti elevii in acelasi timp.