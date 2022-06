Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană. Zelenski a spus că este „un moment unic și istoric” în relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

„Lăudăm cu sinceritate decizia liderilor UE de a acorda statutul de candidat. Este un moment unic și istoric. Viiutorul Ucrainei este în UE”, a reacționat și Volodimir Zelenski, pe Twitter. Liderul de la Kiev a mulțumit pentru sprijin lui Charles Michel, șeful Consiliului European, și Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel , @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a transmis, de asemenea, pe Twitter că „Ucraina va învinge, Europa va învinge".

Mesajul ministrului ucrainean este însoţit de un scurt videoclip.

„Ziua de astăzi marchează începutul unei lungi călătorii pe care o vom parcurge împreună. Poporul ucrainean aparţine familiei europene. Viitorul Ucrainei este alături de UE. Stăm împreună pentru pace”, a spus Dmitro Kuleba.

