Atacul ucrainenilor de vineri dimineața, când au reușit să lovească și cel mai probabil să scufunde un remorcher rus care transporta militari ruși și un sistem antiaerian către Insula Șerpilor, a fost primul în care au fost folosite rachete antinavă Harpoon. Doar că imaginile apărute nu era prea clare, scrie HotNews.

Acum, pe rețelele sociale, a apărut și varianta HD (High Definition) a clipului video filmat dintr-o dronă Bayraktar aflată la mare depărtare, folosind camera sa în infraroșu.

După cele două explozii care au loc la interval mic una după alta se vede rămășițele navei care ard violent deasupra apei.

#Ukraine: We received HD footage of the Vasily Bekh rescue tug being struck by 2 Ukrainian Harpoon ASM, as observed by the Bayraktar TB2 drone.



It was not being used in the usual role and was transporting men & equipment. Both RU & UA sources claim heavy damage and many killed. https://t.co/O7mSuWwZZW pic.twitter.com/dPSY0AZXm8