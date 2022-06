Un depozit de carburanți din orașul Novomoskovsk, în estul Ucrainei, a explodat duminică, provocând moartea unei persoane și rănirea a două, după ce a fost lovit anterior de trei rachete rusești, a declarat șeful administrației regionale într-un mesaj online, citat de Reuters și HotNews.

Unsprezece persoane au fost rănite în atacul propriu-zis, precizase sâmbătă Valentyn Reznichenko.

Pompierii încă încercau să stingă un incendiu provocat de atacul cu rachete, la aproximativ 14 ore după ce depozitul a fost lovit, a declarat Reznichenko duminică dimineață.

Novomoskovsk se află chiar la nord-est de Dnipro, capitala regională.

