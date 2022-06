Șeful Gazprom, Alexei Miller, și familia sa, prin proprietari nominali, dețin imobile în Rusia în valoare de 43 de miliarde de ruble, printre care palate situate în regiunea Moscovei, vile și cabane în Soci, hoteluri în Ghelendjik și Altai, scrie Meduza și universul.net, care citează anchetele Echipei Navalnîi și publicației Proekt.

Printre cele mai scumpe se numără conacul din satul Greenfield (valoare estimată la 240 de milioane de dolari) și conacul Millerhof (97 de milioane de dolari) din districtul Istra, regiunea Moscovei. Aceste palate au fost construite de principalul contractor al Gazprom, Stroigazconsulting, și de proprietarul acestuia, omul de afaceri iordanian Ziad Manasir.

Palatul Millerhof, cu o suprafață de aproape trei mii de metri pătrați și un parc de 15 hectare, a devenit cunoscut în 2009 datorită unor fotografii aeriene. Palatul a primit o astfel de poreclă din cauza declarațiilor localnicilor, cum că ar fi fost construit pentru șeful Gazprom. Proprietar a fost SRL-ul „Centrul agricol al tuturor popoarelor”, înregistrat pe structurile „Gazprombank”. Apoi compania a fost preluată de ciprioții de la Ridensi.

După cum scriu autorii anchetei, Miller nu a intrat niciodată în Millerhof, posibil din cauza scandalului public, așa că Manasir a construit un alt palat pentru șeful Gazprom, lângă casa lui din satul de elită, Greenfield. Acum, moșia Millerhof este închiriată pentru evenimente; de exemplu, a găzduit filmările emisiunii Burlacul, cu rapperul Timati.

Echipa lui Navalnîi spune că palatul construit pentru Miller la Greenfield este cel mai mare pe care l-au filmat vreodată în suburbii. Suprafața sa este de 8.500 de metri pătrați.

Acesta este într-adevăr un adevărat palat și nu este vorba doar de suprafață, ci și de aspect: intrarea principală, prin care mașina poate fi adusă până la intrare, coloane, balcoane, o cupolă imensă. Pe acoperișul clădirii se află o terasă privată cu șezlonguri și coșuri de fum, care sugerează prezența a numeroase șeminee în această casă.

În palat, pe lângă dormitoare, birouri și săli de mese, există o sală de sport, o piscină, mai multe băi, un complex de divertisment cu pistă de bowling, o sală de minigolf, un patinoar subteran, o sală de expoziții, un home cinema, o sală de biliard, o grădină de iarnă și un loc pentru blănuri.

În zonă, a cărei suprafață totală este de 62.000 de metri pătrați, există și o casă de oaspeți, case pentru oamenii de serviciu și paznici, o capelă ortodoxă, un grajd de 2000 de metri, cu arenă.

În 2014, Stroigazconsulting i-a transferat conacul către Vladenie-V. Ea este, de asemenea, proprietarul nominal al mașinii personale a lui Miller. În 2020, Possession-V a vândut palatul, dar continuă să plătească facturile pentru întreținerea acestuia. Numele celor doi noi proprietari ai palatului din Rosreestr sunt clasificate și fiecare este desemnat drept „Federația Rusă”. Investigatorii au ajuns la concluzia că familia șefului Gazprom locuiește în acest palat, printre altele și pe baza faptului că elicopterul Eurocopter al Gazprom, folosit de Miller, zboară regulat la heliportul din apropierea palatului.

Potrivit echipei lui Navalnîi, palatul din Greenfield a fost cumpărat de la Possession-V pentru opt miliarde de ruble de Marina Entalțeva, fosta șefă a protocolului președintelui Federației Ruse și soția de drept comun lui Alexei Miller. Ea este înregistrată în apartamentul din Sankt Petersburg al șefului Gazprom și are doi copii mici cu el. Soția oficială a lui Miller este Irina Miller (născută Grigorieva), iar cei doi au un fiu, Mihail.

Entalțeva are o fiică mai mare, Svetlana, care a lucrat la Gazpromneft. Soțul ei, Alexander Kuznețov, a lucrat la Gazprombank, Gazprom Invest și Gazstroiprom, primind peste 700 de milioane de ruble pe an. Cuplul are o flotă de mașini de colecție și de curse cu o valoare totală de 232 de milioane de ruble. Ei locuiesc în complexul de elită „Imperial Yacht Club” de pe insula Krestovski, din Sankt Petersburg. Proiectul estimează costul apartamentului lor de 1.800 de metri pătrați la 37,5 milioane de dolari. Svetlana Kuznețova deține lanțul de restaurante Wine & Crab și salonul de înfrumusețare Buro Beauty.

Ambii proprietari ai palatelor din apropierea Moscovei – SRL „Centrul agricol al popoarelor” și „Vladenie-V” – aparțin unui offshore din Seychelles, „Valenta Holdings”. Autorii scriu că o altă filială a acesteia, JSC Akron, cumpără imobile de elită din Sankt Petersburg, Soci, Gelendjik în interesul Gazprom.

Ownership-V, care administrează palatul din Greenfield, este controlat oficial de doi oameni din serviciile speciale ruse – Serghei Tregub, de la GRU, și Alexander Smirnov de la unitatea specială Vîmpel, a FSB. Această companie a primit cel puțin 34 de miliarde de ruble de la Gazstroiprom, acum principalul „mega-contractant” al Gazprom. Este de remarcat faptul că Serghei Furin, șoferul personal al lui Tregub, deține o acțiune de blocare la Gazstroiprom în valoare de cel puțin 660 de milioane de dolari. Directorul offshore-ului Ridensi, din Cipru, este Vadim Tregub, nepotul lui Serghei Tregub.

„Probabil, nu este necesar să se demonstreze că acest tânăr din regiunea Jîtomyr nu este proprietarul real al uneia dintre cele mai scumpe case din Rusia, precum și al Millerhof, mii de metri pătrați de alte imobile și Maybach-uri blindate. Și este puțin probabil ca acum șapte ani să-l fi constrâns atât de îndemânatic pe cel mai mare antreprenor al Gazprom de la Ziyad Manasir”, scrie echipa lui Navalnîi.