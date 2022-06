Premierul britanic Boris Johnson a făcut vineri o nouă deplasare la Kiev, vizită surpriză care vine la o zi după cea a lui Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz şi Mario Draghi.

„Sunt încântat să îl văd din nou la Kiev pe un mare prieten al ţării noastre, Boris Johnson”, a scris pe Telegram preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Avem o viziune comună asupra mișcării spre victoria Ucrainei. Sunt recunoscător pentru un sprijin puternic!”, a adăugat președintele ucrainean.

„Este o plăcere să fiu din nou la Kiev”, a notat la rândul său Boris Johnson, pe Twitter.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY