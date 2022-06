Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat un nou mesaj sfidător. De data asta, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei i-a atacat într-un mesaj publicat pe Twitter pe liderii europeni care au mers în vizită la Kiev, scrie DIGI 24.

Oficialul rus i-a ironizat pe cei trei lideri europeni, Macron, Scholz și Draghi, care împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, au mers joi la Kiev. Medvedev a folosit o insultă disprețuitoare legată de stereotipurile bucătăriilor celor trei națiuni UE.

European fans of frogs, liverwurst and spaghetti love visiting Kiev. With zero use. Promised EU membership and old howitzers to Ukraine, lushed up on gorilka and went home by train, like 100 years ago. All is well. Yet, it won’t bring Ukraine closer to peace. The clock’s ticking