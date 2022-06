Ucrainenii a reușit, cel mai probabil, să-și retragă o mare parte din trupele care apără orașul Severodonețk, după ce armata rusă a reușit să distrugă toate cele trei poduri care făceau legătura cu acest oraș, informează ministerul britanic al Apărării, în raportul său zilnic, publicat joi, despre situația războiului din Ucraina, transmite Digi24.

Situația continuă să fie extrem de dificilă pentru forțele ucrainene și civilii aflați la est de râul Siverski Donețk.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2022



