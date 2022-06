Imagini comico-tragice ies la iveală din Rusia, acolo unde au fost surprinse pe video imagini cu un act de disidență a unui locatar dintr-o clădire din orașul siberian Krasnoiarsk.

Pe imaginile care au început să circule pe rețelele sociale miercuri dimineață, se vede un complex de blocuri despre care se spune că ar fi în orașul Krasnoiarsk, în zona siberiană a Rusiei.

În imagini se observă cum la două geamuri de la etajul trei sunt puse un drapel al Ucrainei și niște postere anti-război. În video se vede apoi o macara cu nacelă trimisă de autorități care se înalță, iar când ajunge în dreptul ferestrelor un bărbat începe să vopsească geamurile cu vopsea albă, notează HotNews.

A resident of #Krasnoyarsk put an anti-war poster on the window of his house and hung the flag of #Ukraine . Public utilities simply painted white paint over the window. pic.twitter.com/Wnv291lDnt

1/In Krasnoyarsk #Russia , people had their windows painted over in an apartment because of the Ukrainian flag and an anti-war poster

To cover the windows on the 4th floor, hard workers,who are loyal to the Putin regime, were not too lazy to fit an aerial platform to the house. pic.twitter.com/MhlQ8mWgtr