Igor Denisov, fost căpitan al naționalei de fotbal a Rusiei, îi cere președintelui rus Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina, scrie The Guardian citat de HotNews.

„Aceste evenimente sunt catastrofale. Este îngrozitor. Nu sunt sigur că nu voi fi închis sau ucis pentru asta, dar spun asta”, a afirmat Denisov, citat de The Guardian.

Igor Denisov, the former captain of Russia’s football team has spoken out against the war. “These events are catastrophic. It’s horrific. I am not sure if I will be jailed or killed for this, but I am saying it as it is”https://t.co/C0THoYbHRG