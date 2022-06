Armata ucraineană a publicat o înregistrare video care arată distrugerea unei întregi baterii a armatei ruse, compuse din cel puţin 5 tunuri de calibrul 152 mm, în apropiere de oraşul Mirna, regiunea Herson. Tunurile şi depozitul de muniţii ale bateriei ruse au fost distruse în cadrul unui duel de artilerie cu militarii ucraineni, transmite Digi24.

Ucrainenii au distrus bateria rusă după ce au lansat 10 proiectile de artilerie. Unul dintre aceste proiectile a lovit în plin depozitul de muniţii al bateriei ruse.

#Ukraine: A Russian battery of Msta-B 152mm howitzers near Myrne, #Kherson Oblast was spotted by the Ukrainian army - and then fired upon by artillery of the 28th Mechanized Brigade. As a result - very accurate hits and destruction of the battery.pic.twitter.com/mdAzhwRqr1