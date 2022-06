Rusia se comportă în prezent precum o putere colonială. Cu toate acestea, o victorie ucraineană asupra Rusiei nu ar fi surprinzătoare, pentru că puterile nucleare pierd adesea războaie, afirmă istoricul american specializat în istoria modernă a Europei Centrale și de Est, Timothy D. Snyder, citat de Digi24.

Într-o serie de zece postări pe twitter, autorul cărții „Drumul spre nelibertate” demontează mitul că o putere nucleară precum Rusia nu ar putea pierde războiul din Ucraina. În plus, Timothy D. Snyder amintește de conflictele din perioada Războiului Rece pentru a oferi o perspectivă istorică asupra actualului război pornit de Vladimir Putin pe 24 februarie în țara vecină.

Speaking of the Russo-Ukrainian war, a number of commentators begin from the premise a nuclear power cannot lose a war. This is utter nonsense, and dangerous nonsense. 1/10

Comentariile profesorului american Timothy D. Snyder:



„Ucraina este importantă pentru Europa, pentru că, dacă Europa va exista în viitor… trebuie să-și asume responsabilitatea pentru proiectul de integrare. UE trebuie să recunoască faptul că proiectul de integrare are rivali. De asemenea, UE trebuie să recunoască faptul că, dacă va continua să existe, trebuie să continue să fie atractivă pentru țările de la granițele sale. Europa trebuie să continue să admită țări în granițele sale. Fie Ucraina se va apropia de Europa și, într-un fel, va face parte din proiectul de integrare europeană, fie Ucraina va fi dominată de un imperiu vecin”, a mai spus profesorul Snyder într-o postare separată pe twitter.

"Ukraine is important to Europe because, if Europe is going to exist into the future... it has to take responsibility for the project of integration."

Empire and Integration: Lesson 19 from #OnTyrannyUkraineEditionhttps://t.co/8tbVhFQEuB pic.twitter.com/c88FPfNwVx