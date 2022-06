Imagini distribuite pe platformele social media arată că tanchiștii ruși au început să consolideze blindajul prețioaselor tancuri trimise în Ucraina cu grilaje umplute cu pietre, scrie Hot News.

Fotografiile apărute pe platforma de socializare rusească VKontakte au fost redistribuite pe contul său de Twitter de analistul militar Rob Lee. Imaginile arată că grilajele cu pietre au fost folosite pentru a „îmbunătăți” blindajul din părțile laterale frontale ale tancului, cel mai probabil pentru a proteja șenilele de lovituri ale armelor antitanc de calibru inferior.

A Russian T-72B3 tank with rock armor on its sides.https://t.co/q6lyeSaBJr pic.twitter.com/28GDHL5e8I