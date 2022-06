Un colonel rus se plânge, într-un video distribuit de un oficial de la Kiev, că prizonierii ucraineni sunt sfidători și „nu răspund la durere”, transmite Digi24.

Declarația a fost dată canalului Russia Today, iar imaginile au fost distribuite de un oficial de la Kiev pe contul de Twitter.

Geranșcenko a făcut un apel ca prizonierii de război să fie tratați în conformitate cu Convenția de la Geneva.

Russian colonel complains that Ukrainian POWs do not respond to pain and behave as if "we are their prisoners of war."



Do not respond to pain!!!



We demand that POWs are treated in compliance with Geneva Convention! pic.twitter.com/LNqRqwQNfQ