UPDATE: Marea Britanie s-a declarat joi „profund îngrijorată” după anunțul privind condamnarea la moarte a doi combatanți britanici de către separatiștii pro-ruși din estul Ucrainei.

„Suntem evident profund îngrijorați de acest lucru. Am spus în mod repetat că prizonierii de război nu trebuie exploatați în scopuri politice”, a afirmat un purtător de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson, în timp ce șefa diplomației britanice Liz Truss a denunțat un „simulacru de judecată, fără nicio legitimitate”.

„Continuă să facem tot ce putem pentru a-i sprijini”, a mai afirmat Liz Truss, într-un mesaj postat pe Twitter.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.