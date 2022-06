Consecinţele negative în lume ale invaziei ruse în Ucraina se agravează, afectând 1,6 miliarde de persoane, a afirmat miercuri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, prezentând un al doilea raport al Organizaţiei despre repercusiunile internaţionale ale războiului, potrivit France Presse citată de Agerpres.



"Impactul războiului asupra securităţii alimentare, energiei şi finanţelor este sistemic, grav şi se accelerează", a atenţionat el. "Pentru populaţiile din lumea întreaga războiul ameninţă să declanşeze un val fără precedent de foamete şi mizerie, lăsând în siajul său haosul social şi economic", a avertizat şeful ONU.



Dacă "criza alimentară din acest an este legată şi de o lipsă de acces" la produse alimentare, "lipsa de hrană ar putea fi o problemă în anul viitor", potrivit lui.



"Nu există decât un singur mijloc de a opri această furtună care se prefigurează: invazia rusă în Ucraina trebuie să înceteze", a declarat Antonio Guterres, evocând negocierile în curs asupra unui "acord global care ar permite exportul securizat al alimentelor produse în Ucraina prin Marea Neagră şi un acces fără obstacole pe pieţele mondiale pentru alimentele şi îngrăşămintele ruseşti".



"Acest acord este esenţial pentru sute de milioane de persoane în ţările emergente, inclusiv în Africa subsahariană", a subliniat secretarul general al Naţiunilor Unite, refuzând să ofere detalii despre aceste negocieri desfăşurate de ONU de mai multe săptămâni şi fără vreun rezultat până în prezent.



Potrivit celui de-al doilea raport al ONU, realizat sub conducerea Rebecăi Grynspan, conegociatoare a ONU a acordului evocat de Antonio Guterres, "94 de ţări, cu 1,6 miliarde de locuitori, sunt grav expuse la cel puţin o dimensiune a crizei" - finanţe, alimentaţie şi energie -, "incapabile să-i facă faţă".



"Din aceste 1,6 miliarde de persoane, 1,2 miliarde sau trei sferturi trăiesc în ţări grav expuse şi vulnerabile simultan celor trei dimensiuni", precizează raportul. În viitor, "nicio ţară sau comunitate nu va fi ocolită de această criză a costului vieţii", afirmă documentul.



Raportul precizează că "războiul ar putea duce la creşterea numărului persoanelor în situaţie de insecuritate alimentară cu 47 de milioane în 2022, ajungându-se la 323 de milioane până la sfârşitul anului" în curs.



"Până la 58 de milioane de africani în plus ar putea cădea în sărăcie în acest an", indică raportul, potrivit căruia extrema sărăcie în Orientul Mijlociu şi în Africa de Nord "ar putea afecta încă 2,8 milioane de persoane în 2022". În Asia de Sud, "500 de milioane de persoane sunt expuse grav dimensiunilor alimentară şi financiară, o situaţie agravată de puternice valuri de căldură care afectează culturile din zonă", se menţionează de asemenea în document.

Pentru atenuarea crizei, "eforturi concrete trebuie făcute pentru a garanta că aprovizionările esenţiale cu hrană şi energie ajung la cei mai vulnerabili", potrivit ONU.