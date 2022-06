O înregistrare video rară realizată din dronă și distribuită miercuri pe rețelele de socializare arată cum se văd din aer lansările de rachete asupra pozițiilor rusești de către avioane Suhoi-25 ucrainene, scrie HotNews.

Atacurile ar fi fost efectuate de două avioane Suhoi ale celei de-a 16 Brigăzi a Armatei de Aviația din cadrul Forțelor Aeriene ale Ucrainei în timp ce înregistrarea a fost realizată cu drone donate de o organizație ce se ocupă de sprijinirea veteranilor ucraineni.

Remarkable drone footage showing a pair of Ukrainian Su-25 aircrafts from the 16th Separate Army Aviation Brigade launching rockets toward their Russian targets.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/N5laaZ9Vpf