În evaluarea de marți noapte spre miercuri dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) transmite că forțele rusești au continuat operațiunile ofensive în mai multe locații din estul Ucrainei, dar nu au obținut câștiguri confirmate în asalturile terestre efectuate marți, preluat de Digi24.

Principalele concluzii ale evaluării zilnice a ISW:

Controlul evaluat al teritoriului din jurul orașului estic Severodonetsk în data de 7 spre 8 iunie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte din Severodonețk, dar ISW spune nu poate confirma controlul exact al terenului din interiorul orașului. În plus, Moscova a redistribuit trupe la est de Bakhmut pentru a reînnoi ofensivele cu scopul de a asigura accesul la autostrăzile de la nord-est de Bakhmut și pentru a amenința liniile de comunicații ucrainene. Trupele rusești de la nord de Sloviansk vor încerca probabil să avanseze spre oraș, dar și spre Kramatorsk, mai punctează ISW.

Forțele rusești de pe Axa Sudică se pare că se redistribuie dinspre regiunea Zaporojie spre regiunea Herson, probabil pentru a sprijini pozițiile defensive rusești care au fost amenințate de contraatacurile ucrainene de-a lungul frontierei dintre Nikolaev și regiunea Herson la sud de podul Davydov, se mai arată în evaluarea ISW.

Rușii se plâng că ucrainenii îi atacă în spatele linilor

Analiștii americani subliniază și că membri ai comunității militare din Rusia acuză forțele ucrainene de intensificarea atacurilor de artilerie asupra zonelor din spatele liniilor rusești, într-o încercare probabilă de a descuraja continuarea sprijinului occidental pentru armata ucraineană.

Fostul agent FSB Igor Girkin a acuzat trupele ucrainene de comiterea unor „atacuri teroriste" împotriva zonelor rezidențiale din orașul Donețk, Horlivka și Makiivka. În plus, o sursă rusă a acuzat forțele ucrainene că au deschis focul asupra orașului Shyroka Balka, în regiunea Herson. Utilizatorii ucraineni de pe rețelele de socializare au negat afirmațiile și au declarat că acestea sunt probabil încercări sub pavilion fals de a strica opinia occidentală despre armata ucraineană și de a opri ajutorul militar acordat forțelor armate ucrainene, mai precizează ISW.

Rudele marinarilor morți pe Moskva, amenințate că rămân fără compensațiile financiare

Analiștii ISW observă că eforturile Kremlinului de a cenzura informațiile despre personalul militar decedat și mobilizarea forțată în curs de desfășurare în autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk intensifică tensiunile interne și opoziția față de război în Rusia.

Direcția de informații militare ucrainene (GUR) a raportat că regimul de la Kremlin a desemnat avocați și psihologi pentru a convinge familiile personalului de pe crucișătorul scufundat Moskva să se abțină de la dezvăluirea oricăror informații privind moartea rudelor lor, într-un efort de a combate tensiunile sociale în creștere în Rusia. GUR a afirmat că Kremlinul amenință că va anula compensațiile financiare acordate familiilor membrilor echipajului Moskva dacă aceștia vor discuta public despre scufundarea crucișătorului, ceea ce a dus la refuzul unor rude de a se întâlni cu comandanții Flotei Mării Negre din Sevastopol în semn de protest.

Surse media ucrainene au relatat separat că autoritățile din Donețk a modificat protocoalele de mobilizare și promite acum compensații pentru personalul rănit și decedat după revoltele militarilor de pe linia frontului, punctează ISW.

#Russian forces continued offensive operations in several locations in eastern #Ukraine but did not secure any confirmed gains in ground assaults on June 7.



Read the full report from @criticalthreats and @TheStudyofWar: https://t.co/2wPi13ozsB pic.twitter.com/rQVZI6mnV4