Televiziunea de stat Rossyia 1, portavocea Kremlinului, a transmis că, „în mod paradoxal”, vorbitorii de limbă rusă din Donbas formează grosul apărării în estul Ucrainei, relatează Newsweek. Rusofonii sunt cei pe care i-a invocat Vladimir Putin în discursul de motivare a invadării Ucrainei, spunând că armata rusă a fost trimisă acolo „să-i elibereze”.

Zilele trecute, comentatorii de la televiziunea de stat a Kremlinului, Rossyia 1, au recunoscut că ucrainenii vorbitori de limbă rusă luptă în număr mare împotriva soldaților ruși în Donbas, deși Vladimir Putin și alți oficiali de rang înalt au susținut că Rusia a invadat Ucraina pentru a elibera acel segment al populației.

Constatarea vine la mai bine de trei luni de la declanșarea războiului și după ce Kremlinul s-a repliat în Ucraina, mutându-și trupele din jurul Kievului – după ce capitala a rezistat în fața asalturilor – în est, unde planul e să cucerească Luhansk și Donețk și să proclame „eliberarea Donbasului”.

Jurnalistul Andrei Sidorchik a subliniat, într-o intervenție la Rossyia 1, că, în Donbas, „coloana vertebrală a luptătorilor ucraineni este formată din vorbitori de rusă și locuitori ai regiunilor rusofone ale Ucrainei”. El și-a exprimat surprinderea, spunând că „acesta este un paradox foarte interesant”.

