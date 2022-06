Cântăreața Mariah Carey a fost dată în judecată pentru încălcarea drepturilor de autor din cauza hitului său din 1994 „All I Want for Christmas is You”, relatează BBC. Compozitorul Andy Stone îi cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari, transmite Digi24.

Numele cântăreţei şi cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt menţionate în procesul intentat de compozitorul Andy Stone.

Melodia a fost lansată de Carey în 1994, fiind inclusă pe albumul „Merry Christmas”, şi a ajuns unul dintre cele mai populare hituri de Crăciun.

În documentele juridice depuse la tribunalul Eastern District din Louisiana, Stone susţine că a colaborat la compunerea unui cântec cu același titlu în 1989 şi nu şi-a dat niciodată permisiunea ca acesta să fie folosit.

Deși au același titlu, cele două piese sunt diferite din punct de vedere muzical.

Documentele, obţinute de agenţia PA Media, precizează că Mariah Carey şi colaboratorii săi „s-au implicat în mod conştient, voit şi intenţionat într-o campanie” de încălcare a drepturilor de autor. În documente se adaugă faptul că inculpaţii au săvârşit, de asemenea, „acţiuni de îmbogăţire fără justă cauză prin însuşirea neautorizată a muncii reclamantului şi a bunăvoinţei asociate acesteia”, potrivit Agerpres.

Stone cere despăgubiri de 20 de milioane de dolari.

Albumul „Merry Christmas” a fost lansat de Columbia Records la data de 1 noiembrie 1994 şi a devenit cel mai bine vândut album de Crăciun din Statele Unite din toate timpurile. Până în prezent au fost vândute peste 15 milioane de exemplare în întreaga lume.

„All I Want for Christmas is You” este una dintre cele mai cunoscute piese de Crăciun din toate timpurile. Hitul a ajuns pe primul loc în topurile în mai multe țări și a fost difuzat de un miliard de ori pe Spotify.

Nu este un lucru neobișnuit ca melodii diferite să aibă același titlu. Oficiul pentru Drepturi de Autor din Statele Unite are 177 de listări pe site-ul său cu titlul „All I Want for Christmas is You”.