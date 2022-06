Cel puţin trei oameni au murit și alte câteva zeci de persoane au fost grav rănite, vineri, după ce un tren regional a deraiat în sudul Germaniei.

Trenul, care călătorea către Munchen, era aglomerat în momentul accidentului, a menţionat un purtător de cuvânt al poliţiei, conform Reuters, preluată de Digi24.

Potrivit ziarului regional Munchener Merkur, în tren se aflau mai mulţi elevi când s-a produs deraierea, la nord de staţiunea de schi Garmisch-Partenkirchen, în apropierea localităţii Burgrain.

Câteva vagoane s-au răsturnat şi au căzut de pe terasament.

La faţa locului a fost lansată o amplă operaţiune de salvare şi calea ferată a fost complet închisă.

Nu s-a stabilit deocamdată cum s-a produs acest accident.

#BREAKING: Several people killed and injured in train derailment in Garmisch-Partenkirchen, police in Germany's Bavaria says; Austrian and German air ambulances dispatched to scene - Merkur newspaper https://t.co/5UcBRm8NZc