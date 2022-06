O înregistrare video care s-a viralizat pe rețelele sociale și care arată femei din India escaladând pereții unei fântâni aproape secate scoate în evidență lipsa acută de apă cu care se confruntă mai multe zone din statul Madhya Pradesh din centrul țării, relatează BBC, preluată de Digi24.

Înregistrarea arată două femei care coboară în fântână fără frânghie sau ham de protecție, pentru a ajunge la apă, iar apoi escaladează peretele pentru a ajunge înapoi la suprafață. Oamenii din satul Ghusiya au fost nevoiți să facă astfel de gesturi extreme pentru că fântânile și iazurile au secat din cauza secetei.

#WATCH | Madhya Pradesh: People in Dindori's Ghusiya village risk their lives to fetch water from an almost dry well pic.twitter.com/jcuyLmE5xL