Casa Albă a anunțat joi o nouă serie de sancțiuni împotriva unor oficiali guvernamentali ruși, dar și confiscarea unor bunuri de lux aparținând unor oligarhi apropiați de-ai lui Vladimir Putin. Pe lista bunurilor ”blocate” se află mai multe iahturi, inclusiv cel pe care Vladimir Putin l-a primit anul trecut pe dictatorul bielorus Aleksandr Lukașenko, potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, citată de DIGI 24.

Biroul pentru Controlul Bunurilor din Străinătate din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a identificat două iahturi - Graceful, sub pavilion rusesc, și Olympia, sub pavilion Insulele Cayman - ca fiind ”proprietăți blocate, în care președintele Vladimir Putin are interese”.

”În timp ce era președintele Rusiei, Putin a făcut numeroase călătorii cu aceste iahturi, inclusiv un voiaj în 2021 pe Marea Neagră, alături de Alexandr Lukașenko, desemnat drept liderul corupt al Belarusului, care sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei” precizează Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.

Alte două iahturi - Shellest și Nega - sunt și ele vizate de sancțiunile SUA.

”Shellest călătorește periodic pe coasta Mării Negre unde se află scandalosul palat al președintelui Putin, iar președintele Putin folosește Nega pentru călătorii în nordul Rusiei” mai precizează Trezoreria SUA.

Trezoreria a impus sancțiuni și împotriva companiilor și entităților care dețin și mangeriază aceste iahturi.

Intermediarul lui Putin

Printre oficialii ruși incluse pe lista sancțiunilor se numără și Maria aharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

De asemenea, sancțiunile îl vizează și pe omul de afaceri God Nisanov, pe care secretarul de stat american Antony Blinken l-a numit ”unul dintre cei mai bogați oameni din Europa și un asociat apropiat al mai multor oficiali ruși”.

Un alt nume pus pe lista sancțiunilor este Serghei Pavlovici Roldugin, ”un prieten apropiat și parte a sistemului care administează averea din străinătate a președintelui Putin. Cei doi se cunosc de peste patru decenii, iar Roldugineste nașul uneia dintre fetele lui Putin. Roldughin este violoncelist, dirijor și director artistic al Operei din St. Petersburg”, potrivit Trezoreriei.

Elena Mirtova, soția lui Roldughin, pusă și ea pe lista sancțiunilor, este soprană și artistă care apare în spectacole alături de soțul ei.