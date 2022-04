În jur de 80% din zona rezidențială din orașul Izium (regiunea Harkiv) a fost distrusă de ruși, a declarat viceprimarul Vladimir Matsokin, scrie HotNews.

Nexta publică imagini cu dezastrul provocat de bombardamentele trupelor ruse.

About 80% of residential buildings are destroyed in #Izyum, #Kharkiv region, according to deputy mayor Vladimir Matsokin.



15 to 20 thousand people in Izyum and the villages below the city are blocked and in need of humanitarian aid. pic.twitter.com/6iqk5doScj