Eliberarea oraşelor ucrainene de sub ocupaţie rusească scoate la iveală tot mai multe dovezi ale crimelor de război făcute de militarii ruşi. În acelaşi timp, imaginile din zonele eliberate prezintă inclusiv amploarea dezastrului militar al armatei ruse după cinci săptămâni de la declanşarea invaziei în Ucraina. Cel puţin 300 de civili din oraşul ucrainean Bucea/Bucha, situat la nord de Kiev, au fost ucişi în timpul ocupaţiei militare ruse. Majoritatea victimelor crimelor de război făcute de armata rusă în regiune au fost îngropate în gropi comune, în vreme ce unele cadavre încă se mai află pe străzile oraşului, informează Reuters, citat de Digi24.

„Ticăloşii!”, a fost reacţia unui localnic în vârstă de 66 de ani, pe a cărui stradă din faţa casei încă se mai aflau trupurile unor localnici ucişi de un tanc al armatei ruse. „Nişte câini!”

După cinci săptămâni de lupte, trupele ruse s-au retras din localităţile din jurul Kievului. În Bucea/Bucha, o localitate aflată lângă Irpin şi situată la 37 de kilometri nord-vest de Kiev, reporterii Reuters au văzut cadavre aflate pe străzi şi mai multe mâini şi picioare care ieşeau dintr-o groapă comună parţial acoperită, săpată pe terenul unei biserici.

Un clip postat pe reţelele sociale de ministerul ucrainean al Apărării prezintă imagini dure cu militari ucraineni care fac slalom pe o stradă din Bucea printre cadavrele unor civili ucişi în urma unor execuţii sumare întreprinse de militarii ruşi. Unii dintre cei ucişi aveau mâinile legate la spate.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO