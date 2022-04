Anonymous a publicat duminică o listă a soldaților ruși care luptă în Ucraina. Ar fi vorba despre datele personale ale celor 120.000 de soldați ruși trimiși pe frontul din Ucraina de Vladimir Putin în așa-zisa ”operațiune militară specială”. În ultimele zile au început să apară tot mai multe dovezi ale execuțiilor comise de trupele rusești în rândul civililor, fiind vorba inclusiv de copii, bătrâni și femei, scrie HotNews.

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal.