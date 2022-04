Autoritățile locale din orașul ucrainean Enerhodar, ocupat de invadatorii ruși, spun că forțele de ocupație au dispersat în mod violent un protest pro-Ucraina, sâmbătă, dar și că i-au reținut pe unii dintre participanți, relatează Reuters, citată de Digi24.

⚡️Russian occupiers attack rally in Enerhodar, loud explosions heard in the city.



Russian forces arrested an unknown number of people opposing the Russian occupation. Reports of explosions and “massive shelling” sounds followed.



Source: State nuclear energy сompany Energoatom. pic.twitter.com/yiGPeyTR7l