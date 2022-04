Imagini şi înregistrări video publicate pe reţelele de socializare arată dezastrul lăsat în urma militarilor ruşi, după retragerea acestora de la aeroportul Antonov din Hostomel. Aeroportul, situat la nord de Kiev, a fost locul unor confruntări sângeroase încă din primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina, scrie Digi24.

Forţele armate ucrainene şi-au continuat sâmbătă dimineaţa contraofensiva în jurul Kievului, în timp ce trupele ruse se aflau în retragere, conform unui buletin informativ al serviciilor britanice de informaţii militare, preluat de Reuters.

Footage from the #Hostomel airfield after its liberation from #Russian troops. pic.twitter.com/gm9VxaRYLk

Militarii ruşi au abandonat aeroportul Antonov din Hostomel, în apropierea capitalei ucrainene, unde s-au dat lupte încă din prima zi a invaziei Rusiei în Ucraina, în 24 februarie.

Imagini publicate pe Twitter arată mai multe avioane distruse la sol în timpul luptelor, inclusiv epava celebrului avion Antonov AN-225 Miria, distrus în hangarul său în primele zile ale invaziei, când ruşii au ocupat aeroportul Hostomel.

This is how the #Gostomel airport looks now, where the wreckage of the An-225 "Mriya" plane is located. pic.twitter.com/u6pAIJjx7k