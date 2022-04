Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a ajuns, vineri, în Kievul asediat și este primul lider de instituție UE care vizitează Ucraina aflată în război. Metsola a venit în Ucraina la invitația președintelui Parlamentului Ucrainei, Ruslan Stefanchuc, și a fost întâmpinată de acesta. „Mă aflu la Kiev pentru a da un mesaj de speranță”, a scris Metsola, pe Twitter, alături de promisiunea că Uniunea Europeană va ajuta la reconstruirea Ucrainei, după invazia rusească, transmite Digi24.

„Rezistența și curajul ucrainenilor au inspirat lumea. Sunt la Kiev pentru a da un mesaj de speranță. Suntem cu voi! Mulțumesc lui Ruslan Stefanchuk pentru invitație”, a scris Metsola pe Twitter.

Ukrainians' resistance and courage have inspired the world. I am in Kyiv 🇺🇦 to give a message of hope. We are with you. Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8

„Dragi prieteni ucraineni. În curând vă vom ajuta să vă reconstruiți orașele. Vom continua să avem grijă de familiile forțate să plece până când se vor putea întoarce în siguranță”, a mai spus Metsola.

Dear Ukrainian friends,



Soon we will help you rebuild your cities and towns.



We will continue to take care of your families who have been forced to flee, until they can safely return.@r_stefanchuk #StandWithUkraine pic.twitter.com/JbqtFrro6S