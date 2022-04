Imagini distribuite pe platformele social media au surprins momentul în care un elicopter ucrainean lovește un depozit de petrol din Belgorod, oraș rusesc aflat la aproximativ 40 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

În cursul nopții de joi înspre vineri un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod, autoritățile locale anunțând că două persoane au fost rănite și că incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei.

Acest oraș cu o populație de peste 350.000 de locuitori este un nod important pentru forțele armate rusești, numeroase trupe și echipamente, precum și o cantitate considerabilă de combustibil și muniții, fiind transferate aici înaintea declanșării invaziei de către președintele Vladimir Putin datorită proximității sale față de granița cu Ucraina.

Un elicopter MI-24 al armatei Ucrainei ar fi fost surprins zburând în zona Belgorodului, la mică altitudine, în cursul nopții.

Elicopterul ucrainean a atacat cu rachete depozitul de petrol din Belgorod

Imagini distribuite ulterior pe Twitter arată elicopterul MI-24 al forțelor armate ucrainene lansând mai multe rachete asupra depozitului de petrol, atacul fiind imediat urmat de o explozie puternică.

Înregistrările video au fost distribuite de Rob Lee, un expert în forțele armate ruse și cercetător la Foreign Policy Research Institute, și pe alte canale.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz