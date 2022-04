Procuratura specializată bulgară a iniţiat joi o operaţiune pentru descoperirea unor agenţi din cadrul Agenţiei Statale de Securitate Naţională (DANS), serviciul de contraspionaj al Bulgariei, suspectaţi că transmit informaţii Rusiei, relatează presa locală citată de agenţiile EFE şi BTA.



Şefa procuraturii specializate, Valentina Madzarova, a confirmat că au fost efectuate percheziţii în cadrul respectivului serviciu, fără a da detalii.



Surse din cadrul DANS au semnalat că operaţiunea a fost declanşată întrucât această instituţie însăşi suspectează că are angajaţi care spionează pentru Rusia.



''Investigăm în prezent, împreună cu DANS, o celulă foarte serioasă de spioni ruşi care a fost formată în Bulgaria şi pe care o vedem că acţionează în mai multe medii şi direcţii'', a declarat joi premierul Kiril Petkov, înaintea relatărilor despre operaţiunea evocată de presă.



''Agenţii ruşi din Bulgaria acţionează pentru a nu exista relaţii bune între Sofia şi Skopje'', a susţinut Petkov, referindu-se la disputele pe care Bulgaria le are cu Macedonia de Nord în chestiuni istorice şi privind limba.



''Ei acţionează şi pentru a nu exista o perspectivă europeană pentru Balcanii Occidentali, o regiune care riscă să devină al doilea punct de conflict legat de războiul din Ucraina'', a mai spus premierul bulgar, după ce, în urmă cu două săptămâni, 10 diplomaţi ruşi acuzaţi de spionaj au fost expulzaţi din Bulgaria.



Kiril Petkov, un novice în politică şi cu un profil de reformist pro-european şi şcolit în Occident, a ajuns premier în decembrie după o campanie electorală în care a mizat pe un mesaj puternic anticorupţie într-o ţară ce are legături strânse cu Rusia, dar a cărei populaţie este revoltată de corupţia extinsă.



El încearcă să îmbunătăţească dialogul cu Macedonia de Nord pentru a soluţiona în lunile următoare neînţelegerile dintre cele două ţări vecine. Bulgaria contestă în special existenţa unei limbi macedonene şi vorbeşte despre un dialect bulgar. Cele două ţări îşi dispută, de asemenea, personalităţi istorice care au luptat împotriva ocupaţiei otomane.

