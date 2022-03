Amiralul Sir Tony Radakin, şeful militar al Forţelor armate britanice, a apreciat joi că poziţia actuală a preşedintelui rus Vladimir Putin a "slăbit" după invazia în Ucraina, relatează EFE.



Într-o intervenţie la un eveniment organizat de think tank-ul Institutul pentru Guvernare (Institute for Government, IfG) din Marea Britanie, amiralul Radakin a declarat că "scenele care vin de la Mariupol şi din alte părţi sunt cumplite, iar următoarele câteva săptămâni vor continua să fie foarte dificile".



"În multe privinţe, Putin a pierdut deja. Departe de a fi manipulatorul cu o viziune pe termen lung a evenimentelor, aşa cum ar vrea el să credem că este, Putin şi-a provocat daune prin diverse erori catastrofale de judecată", a apreciat Radakin.



"La fel ca toţi liderii autoritari, el s-a lăsat înşelat asupra propriei sale forţe şi cu privire la eficienţa forţelor armate ruse", consideră oficialul britanic.



"În fine, nu a reuşit să anticipeze unitatea şi coeziunea care există între naţiunile libere ale lumii, aici în Europa şi, evident, dincolo de ea. Acţiunile lor (ale ruşilor) de până acum au făcut mai mult pentru a unifica decât pentru a diviza şi au arătat că Ucraina are ceva care îi lipseşte Rusiei: prieteni adevăraţi", a subliniat amiralul Sir Tony Radakin.



Totodată, a adăugat el, "că este foarte clar că Putin este o figură mai slabă şi mai mică astăzi decât a fost acum o lună şi, dimpotrivă, NATO este astăzi mai puternică şi mai unită ca oricând".



Şeful militar al Forţelor armate britanice a subliniat de asemenea că trupele ruse se retrag din Ucraina:"Vedem acum că se pune mai puţin accent pe Kiev şi mai mult pe est şi sud", a spus el, remarcând existenţa unor "indicii momentane că aceste forţe se retrag de lângă Kiev atât spre Rusia, cât şi spre Belarus".



"Vedem că ambiţiile Rusiei de a lua Kievul şi toată Ucraina şi de a o face în mod rapid şi impresionant se prăbuşesc", a remarcat el.

sursa: agerpres.ro