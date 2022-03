Un indian susține că a fost obligat să "spargă" site-ul unei companii aeriene pentru a-și găsi bagajul pierdut, informează BBC, preluată de Digi24.

Nandan Kumar, în vârstă de 28 de ani, a sunat la operatorul aerian low-cost IndiGo și a cerut ajutor, după ce a realizat că el și un alt călător și-au încurcat valizele.

IndiGo a refuzat să-l ajute să localizeze cealaltă persoană, însă Nandan Kumar a reușit să obțină singur informațiile necesare de pe site-ul companiei aeriene.

IndiGo a anunțat BBC că "site-ul companiei nu a fost compromis în niciun moment".

Kumar spune că nu este un hacker, dar că a trebuit "să facă ceva" pentru a-și recupera bagajul.

Într-o serie de postări pe Twitter, Nandan Kumar, care este inginer software, a spus că până să ajungă la banda de bagaje din aeroport, un alt călător îi luase valiza și plecase. El a spus că a realizat încurcătura abia când a ajuns acasă, întrucât ambele bagaje sunt identice.

Hey @IndiGo6E ,

Want to hear a story? And at the end of it I will tell you hole (technical vulnerability )in your system? #dev #bug #bugbounty 😝😝 1/n