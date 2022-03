Bruce Willis, actorul bine cunoscut pentru munca sa, urmează să se retragă din industrie după ce a fost diagnosticat cu afazie - o tulburare a vorbirii care îi afectează exprimarea.

O declarație comună a fost postată pe conturile de socializare ale familiei sale, explicând că Willis „s-a confruntat cu unele probleme de sănătate și a fost recent diagnosticat cu afazie, care îi afectează abilitățile cognitive”.

„Ca urmare a acestui fapt și cu multă considerație, Bruce se îndepărtează de cariera care a însemnat atât de mult pentru el.”

„Acesta este un moment cu adevărat provocator pentru familia noastră și suntem foarte recunoscători pentru dragostea, compasiunea și sprijinul dumneavoastră continuă. Trecem prin asta ca o familie puternică. Așa cum spune întotdeauna Bruce, „Trăiește la maxim” și împreună intenționăm să facem exact asta”, se mai arată în declarație, transmite The Guardian.

Walter Bruce Willis, născut la 19 martie 1955, este un actor, producător și cântăreț american. Cariera sa a început pe scena Off-Broadway, ulterior continuând în televiziune și film, jucând în comedii, drame și filme de acțiune. Bruce Willis este cunoscut cel mai mult pentru rolul lui John McClane în seria Die Hard. De asemenea el a mai apărut în peste 60 de filme, printre care hiturile box office, Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), The Fifth Element (1997), Armageddon (1998), The Sixth Sense (1999), Unbreakable (2000) și Sin City (2005).