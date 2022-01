Tocmai atunci când telefonul începu să zbârnâie, Vera Sergheevna freca un chibrit de banda fosforică a cutiei și aștepta ca măciulia lui inflamabilă să ia foc. Flacăra izbucni instantaneu și ea aprinse un ochi al aragazului, pe care fixă o oală cu fasole. Telefonul continuă să țârâie și bătrâna se gândi că, probabil, omul care o căuta voia să-i spună ceva foarte important odată ce sună atâta. Ridică receptorul și-și lipi difuzorul de urechea stângă, căci cu aceasta auzea cel mai bine.

Era Valentina Pavlovna.

- Vitalie Vasilievici și-a pus capăt zilelor. - Cine? - Vitalie Vasilievici. - Când, cum? Eu nu știu nimic despre asta. - Dacă toată ziua stai numai în casă. - Dar… - L-o găsit azi doamna Ciobanu, când s-a dus să-i ceară banii care-i datora. Se spânzurase cu cureaua de la pantaloni. - Și cât îi datora? - O mie de lei. - Săraca femeie. - Vitalie Vasilievici se împrumutase de la toți vecinii săi. Avea datorii la toți. La tine nu avea? - Nu. - Ce norocoasă ești. Acum nimeni dintre ei nu o să-și mai vadă banii înapoi. - Dar de ce? - Fiindcă el era sărac pistol. Nu i-au găsit niciun ban în casă. - Dar de ce s-a sinucis? - Nimeni nu știe. - Stai, dar eu de altceva te sun. Tu știi că s-a scumpit gazul? - Nu știu. - Cum, tu nu te uiți la televizor? - Mi s-a defectat. - Of, și cum poți trăi fără televizor? - Nu mi-e ușor. Și de când s-a scumpit? - De la 1 ianuarie. - Stai că ceva nu înțeleg. Azi nu suntem în 28 ianuarie? - Da, suntem. - Și atunci cum putea să se scumpească de la 1 ianuarie? - Nici eu nu știu cum. - Poate, nu ai înțeles tu ceva. - Tu să nu mă faci pe mine proastă. - Scuze, nu am vrut să te ofensez. - Of, săracul Vitalie Vasilievici. - Oare de ce s-a sinucis? - Eu de unde vrei să știu. Nu știu. - Și cum, gazul s-a scumpit îndoit? - Da. - De două ori? - Da. Scuze, sună cineva la ușă. Mă tem că au venit la Vitalie Vasilievici. Mă duc să deschid. Pa, vorbim mai încolo, îi spuse Valentina Pavlovna și închise.

Vera Sergheevna se repezi la aragaz și stinse ochiul care ardea. Acum nu-și mai putea permite să mai fiarbă fasole, ca să nu cheltuiască prea mult gaz. Totuși, ce să facă cu fasolele astea? Ele deja s-au înmuiat? Să le arunce? Dar a dat pe ele o groază de bani, cum să le arunce?

Vera Sergheevna aprinse din nou focul. Asta va fi ultima oară când o să mai fiarbă fasole, își spuse și ieși în coridor. Vorbele prietenei sale îi răsunau în cap. Ea intră din nou în bucătărie, și se apropie de frigider și-l deschise și văzu că rafturile lui erau goale. S-a scumpit gazul și s-a sinucis Vitalie Vasilievici, săracul. Abia acum își dădu seama că nu puse receptorul în furcă. Îl puse și reveni în bucătărie. Oare de ce s-a sinucis?

Telefonul zbârnâi iar. Era Tonia. Colega ei de catedră. Împreună predaseră româna la liceu.

- Tu știi că Vitalie Vasilievici s-a sinucis azi-dimineață?

- Da, știu.

- Dar știi că doamnei Ciobanu i-a rămas dator cu o mie de lei?

- Da, știu și asta.

- Acum cine o să-i mai întoarcă banii?

- Nimeni, că el nu avea copii.

- Oare nu era mai bine mai întâi să-i întoarcă datoria și apoi să se sinucidă?

- Da, ar fi fost mai bine.

- Of, da tu știi că s-a scumpit gazul de două ori?

- Știu.

- Acum totul se va scumpi.

- Și ce propui să facem?

- Să ne ducem la magazin. Vii?

- Da.

- Dar ai bani la tine?

- Am.

- Că eu nu am să-ți împrumut.

- Stai fără grijă.

- După întâmplarea asta cu Vitalie Vasilievici, am zis că nu o să mai dau niciun sfanț la nimeni.

- Dar lui Vitalie Vasilievici i-ai dat?

- Nu.

- Dar ți-a cerut?

- Da. Mergem?

- Stai mai întâi să-mi fiarbă fasolea.

- Tu ai fasole?

- Da.

- Înseamnă că o duci bine.

- Am cumpărat-o când încă-mi mai trăia bărbatul.

- Dar stai, fasolea fierbe mult. Oare ai uitat că gazul s-a scumpit?

- Cum să uit? E ultima oară când mai fierb fasole.

- Vezi să nu-ți pară rău la sfârșitul lunii când o să ne parvină factura pentru gaz. Mă suni, da?

- Da, sigur că da, îi promise Vera Sergheevna și o telefonă peste două ore când fasolea fu gata.